Tottenham, Trippier: "Watford squadra difficile ma possiamo fare meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ko rimediato in casa del Watford, il difensore del Tottenham Kieran Trippier ha detto: "Risultato deludente, sappiamo che possiamo giocare meglio, sapevamo che erano una minaccia sui calci piazzati e hanno segnato due gol. Siamo delusi, non abbiamo fatto circolare palla abbastanza velocemente, eravamo lenti con la palla e non solo oggi. Sappiamo che il Watford è una squadra difficile da affrontare, Deeney e Gray amano combattere. Siamo passati in vantaggio ma il Watford ha avuto un grande slancio nel secondo tempo, possiamo giocare molto meglio".