Tottenham, Vincent Janssen non ha convinto: ci pensa il 'Gladbach

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Borussia Monchengladbach guarda in casa Tottenham per rinforzare il proprio attacco. Secondo quanto riporta il Sunday Mirror, il club tedesco starebbe pensando infatti all'attaccante Vincent Janssen. L'olandese, acquistato la scorsa estate dall'AZ Alkmaar, non è riuscito a lasciare il segno a White Hart Lane in questa stagione.