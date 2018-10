Turchia-Bosnia 0-0, un tempo per Dzeko e Pjanic. 90' per Calhanoglu

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finisce a reti bianche la sfida amichevole fra Turchia e Bosnia-Erzegovina. In campo tanti italiani: 90 minuti nella Turchia per Calhanoglu, mentre Cengiz Under è uscito al minuto numero 80 per lasciare posto a Gurler. Nella Bosnia Dzeko e Pjanic hanno giocato solo un tempo. 90 minuti per Zukanivc, Krunic è uscito nei minuti finali.