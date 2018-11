Turchia-Svezia, formazioni ufficiali. Derby romanista Under-Olsen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Turchia-Svezia, valida per il Gruppo 2 di Lega B:

TURCHIA (4-1-4-1): Bolat; Celik, Aziz, Soyuncu, Ali Kaldirim; Yokuslu; Under, Tekdemir, Malli, Calhanoglu; Tosun. All. Lucescu.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, M. Olsson; Johnansson, Ekdal, Larsson, Augustinsson; Berg, Claesson. All. Andersson.