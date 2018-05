UEFA, Ceferin: "Il potenziale del calcio femminile è senza limiti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato della crescita del calcio femminile che questo pomeriggio a Kiev vedrà andare in scena la finale di Women’s Champions League fra Wolfsburg e Lione. "Il potenziale del calcio femminile è senza limiti e con questa consapevolezza in testa abbiamo deciso di separare le due finali di Champions League in modo da garantire al gioco femminile una piattaforma tutta sua, di continuare a crescere e diventare di suo un evento imperdibile e uno spettacolo televisivo. - ha spiegato Ceferin al sito ufficiale della UEFA - Agli Europei abbiamo osservato quanto è diventato popolare questo sport sia dal punto di vista dell'esperienza allo stadio sia per l'aumento del pubblico televisivo. Noi come UEFA stiamo lavorando per massimizzare il potenziale del calcio femminile e sfruttare questo mercato in crescita”.