UEFA Men's player of the year: CR7 sfida Salah e Modric. Out Messi

La UEFA ha comunicato la lista dei tre calciatori che si contenderanno il premio di miglior calciatore dell'ultima stagione. Fra i finalisti, scelti dagli 80 tecnici delle squadre che hanno partecipato alle competizioni europee e da 55 giornalisti, spicca l'assenza di Leo Messi del Barcellona. A contendersi il premio infatti saranno infatti Cristiano Ronaldo e Luka Modric del Real Madrid, anche se il portoghese ora veste la maglia della Juventus, e Mohamed Salah del Liverpool

🏅 #UEFAawards shortlist is here! 🏅

🙋‍♂️Men's Player of the Year 🙋‍♂️@lukamodric10 🗳️@Cristiano 🗳️@MoSalah 🗳️

Who will win in Monaco on August 30? https://t.co/DeivvW4dOq pic.twitter.com/YhcjsePZSc

— UEFA (@UEFA) 20 agosto 2018