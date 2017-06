UFFICIALE: Adler firma con il Mainz

Il Mainz ha ufficializzato l'acquisto del portiere tedesco René Adler, 32enne in scadenza con l'Amburgo. Adler ha disputato 10 partite con la maglia della Nazionale tedesca e ha firmato un contratto biennale.

René #Adler has signed a two-year deal with #Mainz05. The former Germany goalkeeper joins from @HSV_English on a free! pic.twitter.com/60aKiqV3iZ

