UFFICIALE: Alaves, colpo in attacco. C'è l'argentino Calleri

Jonathan Calleri è un nuovo giocatore del Deportivo Alaves. La punta argentina arriva in prestito per una stagione al club iberico dal Deportivo Maldonado. Classe '93, più volte vicino all'Italia, sarà presentato domani in casa degli albiazul.

#CalleriAlbiazul ✍ | Así estampaba su firma @Jocalleri en las oficinas de #Mendizorrotza. Bienvenido a tu nueva casa, Jonathan 🤗 pic.twitter.com/wuqEDjaxSK — Deportivo Alavés (@Alaves) 22 agosto 2018