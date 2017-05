UFFICIALE: Allardyce lascia il Palace e il calcio: "Mi hanno riabilitato. Ora vado"

Sam Allardyce lascia ufficialmente il Crystal Palace. Lo rende noto il club londinese con un comunicato. Il tecnico ha spiegato così la decisione: "Una decisione difficile da prendere e sarò sempre grato al Crystal Palace e Steve Parish per avermi dato l'opportunità di uscire a testa alta dopo aver contribuito a mantenere il club in Premier League. Il club mi ha dato la possibilità di ricostruire la mia reputazione, dopo quello che è successo con la nazionale inglese. Ecco perché è difficile allontanarsi ora (...) ma arriva un momento in cui bisogna fare il punto su quale direzione vuoi che la tua vita prenda. Voglio essere in grado di assaporare la vita, essendo ancora relativamente giovane e sano per fare tutte le cose che voglio fare, come viaggiare, trascorrere più tempo con la mia famiglia e nipoti, senza l'enorme pressione che comporta essere un allenatore di calcio. Questo è il momento giusto per me. Non ho intenzione di prendere un altro lavoro, voglio solo godere delle cose che non ho potuto realmente godere finché ero allenatore".