UFFICIALE: Amburgo, Hollerbach nuovo allenatore

Bernd Hollerbach è il nuovo allenatore dell'Amburgo. Lo rende noto il club anseatico con un comunicato ufficiale. 48 anni, Hollerbach prende il posto di Markus Gisdol, esonerato dopo il ko casalingo contro il Colonia. Per il nuovo timoniere contratto fino al 2019. Dopo 19 giornate in Bundesliga l'Amburgo si trova in penultima posizione, che significherebbe per la prima volta nella sua storia retrocessione.

Wir verpflichten Trainer Bernd Hollerbach!

Der Fußballlehrer erhält einen Vertrag bis 2019. Heute leitet der neue Coach sein erstes Training und wird anschließend offiziell vorgestellt. pic.twitter.com/dnTR3pajuN — Hamburger SV (@HSV) 22 gennaio 2018