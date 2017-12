UFFICIALE: Antalyaspor, finisce l'avventura in panchina di Leonardo

© foto di Federico Gaetano

"Grazie Leonardo Araujo. La nostra strada e quella dell'allenatore Leonardo Araujo si sono divise. Lo ringraziamo per il suo contributo, augurandogli buona fortuna per la sua prossima esperienza professionale". Con questo messaggio sui propri canali, l'Antalyaspor ha ufficializzato l'esonero di mister Leonardo, tesserato appena due mesi fa. Il club turco, attualmente, si trova al quattordicesimo posto in classifica.