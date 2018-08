UFFICIALE: Arsenal, il baby talento Nelson rinnova e va all'Hoffenheim

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Reiss Nelson è pronto a vivere una nuova esperienza lontano dall'Emirates. L'attaccante esterno classe '99, giovanissima promessa del vivaio dei Gunners, è infatti stato prestato all'Hoffenheim per la prossima stagione. Prima però ha rinnovato il suo contratto con la compagine londinese, per una durata non precisata ma ipotizzata di cinque stagioni. Ecco il tweet dell'Hoffenheim che annuncia il suo arrivo: