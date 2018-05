UFFICIALE: Arsenal, Unai Emery è il nuovo allenatore

Adesso è ufficiale: Unai Emery è il nuovo allenatore dell'Arsenal. A comunicare l'ingaggio dell'ex tecnico del PSG è lo stesso club inglese attraverso il proprio profilo Twitter. La trattativa - si legge - verrà formalizzata al compimento di tutte le pratiche burocratiche.



Unai Emery is our new head coach - find out all about it here #WelcomeUnai https://t.co/8dHnmam0KO

— Arsenal FC (@Arsenal) 23 maggio 2018