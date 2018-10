UFFICIALE: Aston Villa, il nuovo tecnico è Dean Smith. Terry sarà vice

Niente Rui Faria per la panchina dell'Aston Villa. A sorpresa, il club di Birmingham ha annunciato di aver affidato la panchina a Dean Smith. Confermata, invece, la presenza di John Terry come allenatore in seconda.

We are delighted to announce the appointments of Dean Smith as our new Head Coach, John Terry as Assistant Coach and Jesus Garcia Pitarch as Sporting Director ✍️

Full story 👉 https://t.co/gNj5QrSa7c#OneOfOurOwn #AVFC pic.twitter.com/HUPSQ8BiDz

— Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 10 ottobre 2018