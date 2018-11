UFFICIALE: Athletic Bilbao, Muniain ha rinnovato fino al 2024

© foto di Alterphotos/Image Sport

Finisce, almeno per il momento, il capitolo legato al futuro di Iker Muniain, che nei giorni scorsi era stato accostato anche a Napoli, Roma e Lazio. Il giocatore ha infatti rinnovato fino al 2024 con l'Athletic Bilbao, come riportato dallo stesso club su Twitter. Nel nuovo contratto non è presente alcuna clausola rescissoria.