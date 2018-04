UFFICIALE: Athletic Club, rinnovo fino al 2022 per Inigo Cordoba

© foto di Alterphotos/Image Sport

Iñigo Cordoba ha prolungato il proprio contratto con l'Athletic Club. Ad annunciarlo sono i canali ufficiali dei biancorossi, secondo i quali l'esterno d'attacco classe '97 ha firmato un rinnovo fino al 2022 con clausola rescissoria tra i 30 e i 40 milioni di euro. Per Cordoba, nazionale under 21 spagnolo, in questa stagione si contano 35 presenze, un gol e un assist.