UFFICIALE: Avventura in Spagna per Radici, alla Linense

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuova avventura in Spagna per Nicola Radici, ex dirigente di Atalanta e Albinoleffe, nonché presidente di Prato e Pro Sesto: Radici infatti sarà il nuovo Responsabile del Mercato Internazionale e Consulente della Real Balompedica Linense, club militante in terza serie spagnola. Radici è stato voluto fortemente da Raffaele Pandalone, altro italiano nominato da gennaio 2018 Presidente del Club andaluso.