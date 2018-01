UFFICIALE: Barcellona, Arda Turan va al Basaksehir

Barcellona e Istanbul Basaksehir hanno comunicato l'accordo per il trasferimento in Turchia di Arda Turan con la formula del prestito fino al termine di questa stagione, più due ulteriori stagioni. Durante questo periodo il club catalano mantiene la possibilità di trasferire il giocatore nelle varie finestre di mercato e riceverà una cifra variabile a seconda del rendimento. Il Basaksehir si riserva l'opzione d'acquisto di Turan, che chiude la sua esperenza in blaugrana con 55 partite in due anni e mezzo, segnando 15 reti.