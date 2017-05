UFFICIALE: Barcellona, il portiere ter Stegen ha rinnovato fino al 2022

Marc-André ter Stegen ha rinnovato il proprio contratto col Barcellona. Il nuovo accordo del portiere tedesco scadrà nel 2022. Lo riporta il sito ufficiale dei blaugrana.

[BREAKING NEWS]@mterstegen1 to renew contract with @FCBarcelona until June of 2022#TerStegen2022 pic.twitter.com/IA9EJjjWfl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 maggio 2017