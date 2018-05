UFFICIALE: Barnsley retrocesso in League One, esonerato José Morais

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è giocata l'ultima giornata di Championship, la seconda lega inglese di calcio professionistico, che ha portato ad alcuni verdetti tra i quali la retrocessione diretta del Barnsley, che l'anno prossimo giocherà in League One. E il club inglese ha poco dopo comunicato l'esonero del manager José Morais, 52enne portoghese ex assistente di Mourinho.