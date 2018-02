UFFICIALE: Bayer Leverkusen, Tah rinnova fino al 2023

Il Bayer Leverkusen ha annunciato il rinnovo di contratto del difensore centrale classe '96 Jonathan Tah. Il giocatore tedesco di origine ivoriana, ha prolungato fino al 2023.

ICYMI: @jonatah has extended his #Bayer04 contract through June 2023!

That's something to smile about! pic.twitter.com/d0IwHnzehu

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 25 febbraio 2018