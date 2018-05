UFFICIALE: Bayern, Robben firma il rinnovo: "Non vedo l'ora di ripartire"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Adesso è ufficiale: Arjen Robben questo pomeriggio ha firmato il suo nuovo contratto col Bayern Monaco. L'esterno 34enne resterà così in Baviera fino al 30 giugno 2019. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale del club: "Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione. È stato doloroso uscire in semifinale di Champions e lasciare anzitempo i miei compagni per infortunio. Mi auguro che le cose il prossimo anno vadano bene e che io possa essere ancora importante per la squadra".