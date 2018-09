UFFICIALE: Benfica, blindato il talento Gedson Fernandes

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 31 agosto

BORDEAUX FA SHOPPING IN ITALIA: PRESI KARAMOH DALL'INTER E CORNELIUS DALL'ATALANTA. TORINO: LJAJIC AL BESIKTAS, NIANG AL RENNES. SASSUOLO: SALUTANO SCAMACCA E TRIPALDELLI. FIORENTINA: CRISTOFORO IN SPAGNA. NAPOLI: SI TRATTA PER IL RINNOVO DI ZIELINSKI. MARCHISIO: IL FUTURO E' ANCORA...