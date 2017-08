UFFICIALE: Benfica, rinforzo in difesa: ecco Mato Milos dall'Istra 1961

© foto di Federico De Luca

Nuovo rinforzo in difesa per il Benfica: il club lusitano ha infatti annunciato l'ingaggio del terzino Mato Milos. Nato in Croazia nel 1993, l'esterno difensivo arriva dall'Istra 1961, nell'ambito dell'operazione che ha portato in terra balcanica i due giovani portoghesi Escoval e Ferreira. In Italia ha giocato con le maglie di Siena, Spezia e Perugia.