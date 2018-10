UFFICIALE: Benfica, Talisca ceduto a titolo definitivo al Guangzhou

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Benfica annuncia con una nota ufficiale di aver trovato un accordo col Guangzhou Evergrande per la cessione a titolo definitivo di Anderson Talisca. Il fantasista brasiliano porta nelle casse degli encarnados 25 milioni di euro (19,2 per il cartellino; 5,8 per il prestito oneroso). Talisca, la scorsa estate, era stato accostato anche a Roma e Juventus.