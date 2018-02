UFFICIALE: Bolton, preso l'ex Bayern Monaco Kirchhoff

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jan Kirchhoff (27) ha deciso di proseguire la sua carriera in Inghilterra. Il centrocampista tedesco, ex Bayern Monaco e svincolato dalla scorsa estate dopo la parentesi con il Sunderland, ha firmato fino al 30 giugno 2018 col Bolton. Il calciatore teutonico ha così accettato di giocare in Championship per i prossimi mesi.