UFFICIALE: Borussia Dortmund, Larsen va in prestito allo Stoccarda

Il Borussia Dortmund, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato la cessione del 19enne esterno offensivo Jacob Bruun Larsen allo Stoccarda. Il 19enne talento danese giocherà per i prossimi sei mesi in prestito secco. "Una decisione maturata per permettere al ragazzo di giocare", ha dichiarato il ds Zorc