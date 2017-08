UFFICIALE: Borussia Monchengladbach, torna Bobadilla

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raul Bobadilla torna al Borussia Monchengladbach. Lo annuncia il club con un comunicato nel quale si precisa che l'attaccante paraguayano oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare un contratto biennale. 30 anni, Bobadilla ha già giocato nel Gladbach dal 2009 a gennaio 2012, salvo poi trasferirsi in Svizzera dove ha vestito le maglie di Young Boys e Basilea, per poi tornare in Germania dove ha difeso i colori dell'Augsburg per quattro stagioni.