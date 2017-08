UFFICIALE: Brighton, ecco la firma di Izquierdo. Trasferimento da record

© foto di Federico De Luca

Come riferito dal sito ufficiale del club, Brighton & Hove Albion e Club Brugge hanno trovato l'accordo per il trasferimento in Inghilterra di Jose Izquierdo per una cifra che sarà record nella storia della società inglese (circa 18 milioni di sterline). Il trasferimento è ovviamente soggetto al completamento delle visite mediche e al rilascio del permesso di lavoro.