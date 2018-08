UFFICIALE: Brighton, Hemed scende in Championship e va al QPR

“C’è grande attesa e grande curiosità. Con la fine del calciomercato abbiamo apportato un cambiamento totale alla squadra. Quanto fatto in estate comporterà maggiori difficoltà iniziali, perché stravolgere completamente un gruppo non è una cosa usuale”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore...

La possibile rivelazione: Dusan Vlahovic, il millennial in salsa viola

La possibile rivelazione: Amato Ciciretti, a Parma per consacrarsi

Serie A, live dai campi - Nainggolan recuperato. Destro in gruppo

La possibile rivelazione: Bakayoko, Milan per tornare quello di Montecarlo

La possibile rivelazione: Momo Fares, un autogol come segno del destino

La possibile rivelazione: Correa, sulle orme di Veron per affermarsi in A

Atalanta, Mancini: "Rammaricato per questo 0-0, campo non sia un alibi"

Atalanta, Gasperini: "Non un bel risultato. Nemmeno brutto"

Atalanta, Gosens: “Peccato non aver segnato, lo faremo tra sette giorni”

Come Italia-Svezia

Di Chiara: "Viola, attacco imprevedibile. Dubbi in mediana"

Milan, continui contatti con l'entourage di Rabiot in vista del 2019

Corini: "Chievo può salvarsi ancora. Giaccherini uomo in più"

Sassuolo, Magnani: "Serie A la mia occasione. Vogliamo far felici i tifosi"

Kishna avverte: "Voglio restare all'ADO. Non tornerò alla Lazio"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 agosto

Dopo tre anni di militanza, l'attaccante Tomer Hemed lascia il Brighton, anche se solamente a titolo temporaneo. L'attaccante israeliano, classe '87, nella prossima stagione giocherà infatti in prestito nel QPR, in Championship, la seconda divisione del calcio inglese.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy