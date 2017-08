UFFICIALE: Brighton, preso Schelotto dallo Sporting

Matias Ezequiel Schelotto è un nuovo giocatore del Brighton. Il jolly argentino, che in passato ha giocato anche con le maglie di Chievo, Inter e Parma, ha firmato un contratto triennale con il club inglese e proviene dallo Sporting Lisbona.

The full story on the arrival of Ezequiel Schelotto at #BHAFC from Sporting Lisbon. #PL #DeadlineDay https://t.co/5UWZLQ33TW pic.twitter.com/R7T7RbyZev

