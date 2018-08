UFFICIALE: Burnley, Walters torna all'Ipswich otto anni dopo

© foto di Image Sport

Otto anni dopo, l'attaccante irlandese Jonathan Walters torna in forza all'Ipswich Town. La società inglese, che milita in seconda divisione, ne ha infatti annunciato l'arrivo in prestito dal Burnley, club che l'aveva prelevato dallo Stoke City nella scorsa sessione estiva. Come detto Walters torna a Portman Road, che aveva lasciato nel 2010 proprio per accasarsi nei Potters. Di seguito il tweet che annuncia la chiusura dell'affare: