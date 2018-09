UFFICIALE: Celtic, l'esterno James Forrest ha rinnovato fino al 2022

James Forrest ha rinnovato col Celtic Glasgow. Tra i migliori calciatori nati dopo il '91 nella lista stilata da Don Balón, l'esterno scozzese ha firmato un nuovo accordo fino al 2022. Questo l'annuncio dei biancoverdi:

#Forrest2022

✍️ #CelticFC is delighted to announce that James Forrest has signed a new 4-year contract, keeping him at the club until 2022.

Exclusive interview with James coming soon on https://t.co/hiI9BAztU9.https://t.co/hU8y7SxEam

— Celtic Football Club (@CelticFC) 28 settembre 2018