Il Celtic ha annunciato sui propri canali ufficiali il rinnovo di contratto dell'attaccante Olivier Ntcham fino al 2022. Il francese classe '96, che ha militato anche nel Genoa, era arrivato nel 2017 in Scozia e si appresta così a continuare la propria avventura in biancoverde.

⏩2022 @CelticFC #celtic

I want to say MERCI to everyone who helped me from the 1st Day to be where I am today... staff, teamates, family, friends... and celtic FANS 🙌 pic.twitter.com/1rmYRRtdzb

— Olivier Ntcham (@OlivierNtcham) 9 novembre 2018