UFFICIALE: Celtic, rinnovo triennale per Ryan Christie

Il Celtic, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato il prolungamento del contratto del centrocampista classe 1995 Ryan Christie. Il calciatore scozzese ha firmato fino a giugno 2022.

It's official, Celts! 🙌

✍️ Ryan Christie has signed a new three-year deal with #CelticFC!

➡️ https://t.co/JcCxtfJSXW pic.twitter.com/PFqRLeAAK6

— Celtic Football Club (@CelticFC) 12 novembre 2018