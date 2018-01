UFFICIALE: Chelsea, Andreas Christensen rinnova fino al 2022

Con una nota ufficiale, il Chelsea ha comunicato il rinnovo del difensore Andreas Christensen. Il 21enne danese - si legge - ha prolungato il contratto di quattro stagioni e mezzo (fino al 2022). In questa stagione ha collezionato 22 presenze sotto la guida di Antonio Conte.



📝 Andreas Christensen has today signed a new four-and-a-half-year contract with the Blues!

Full story 👉 https://t.co/0UT79M6P3b pic.twitter.com/tA7Wxeu38P

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 gennaio 2018