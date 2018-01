UFFICIALE: Chelsea, Musonda va al Celtic

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Celtic comunica l'acquisto di Charly Musonda. Centrocampista offensivo, classe 1996, il nazionale belga Under 21 arriva dal Chelsea in prestito per 18 mesi.

📝 Musonda is ours.#CelticFC have completed the signing of Charly Musonda from @ChelseaFC on an 18-month loan deal. Welcome to Paradise, Charly!

➡️ https://t.co/btGleDKThE pic.twitter.com/5659BS4FGG

— Celtic Football Club (@CelticFC) 29 gennaio 2018