UFFICIALE: Chelsea, tesserato Kylian Hazard. Fratello minore di Eden

Il Chelsea ha ufficializzato l'acquisto di Kylian Hazard, fratello minore di Eden, dalla squadra ungherese dell'Ujpest. Il 22enne sarà inizialmente aggregato alla squadra riserve.



We have today signed Kylian Hazard, who joins up with our development squad...

👉 https://t.co/n5RHUiYUKu pic.twitter.com/rijuXW0aqm

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 29 agosto 2017