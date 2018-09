UFFICIALE: Cioffi sulla panchina del Crawley Town. Sostituisce Kewell

Gabriele Cioffi è stato nominato nuovo allenatore del Crawley Town, squadra inglese che milita attualmente nella League Two. Il tecnico italiano classe '75 - reduce dal ruolo di collaboratore tecnico di Zola al Birmingham - prende il posto dell'ex attaccante e bandiera australiana Harry Kewell (passato sulla panchina del Notts County).



📸 | We are delighted the announce the appointment of Gabriele Cioffi as our new head coach! #TownTeamTogether pic.twitter.com/ARHizwEbnM

