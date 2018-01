UFFICIALE: Crystal Palace, dal Benfica arriva Rakip

Attraverso i propri canali ufficiali, il Crystal Palace ha comunicato l’ingaggio del centrocampista svedese Erdal Rakip. Il giocatore 21enne arriva in prestito dal Benfica.

#VälkommenErdal! 👋

Erdal Rakip has joined #CPFC 🦅 on loan from @SLBenfica until the end of the season!

Find out more 👇https://t.co/cXVayOCkIo pic.twitter.com/olXckw1zHc

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 22 gennaio 2018