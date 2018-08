UFFICIALE: Crystal Palace, Zaha ha rinnovato fino al 2023

Wilfried Zaha ha rinnovato col Crystal Palace. L'esterno d'attacco ivoriano, cercato ormai da tempo dalle big inglesi, ha firmato un nuovo accordo fino al 2023. Questo l'annuncio dei Glaziers:

HE'S ALL PALACE!

We're delighted to announce that @wilfriedzaha has signed a contract extension, keeping him at #CPFC 🦠until 2⃣0⃣2⃣3⃣

More: https://t.co/P6klx4sWCC pic.twitter.com/PRpNMuGVob

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 15 agosto 2018