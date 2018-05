UFFICIALE: Eibar, Lomban via: non gli sarà offerto il rinnovo di contratto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

David Rodriguez Lomban e l'Eibar si dicono ufficialmente addio. Il club basco ha infatti annunciato sui propri canali che al difensore classe '87 non sarà offerto il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Questo il tweet dell'Eibar per ringraziare Lomban: