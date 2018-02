UFFICIALE: Everton, colpo last minute Mangala

Colpo last minute per l'Everton che si è assicurato Eliaquim Mangala dal Manchester City. Il difensore francese, 26 anni, si è trasferito alla corte di Sam Allardyce con la formula del prestito.

