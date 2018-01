UFFICIALE: Everton, colpo Theo Walcott per l'attacco

Dopo una carriera spesa con la maglia dell'Arsenal, Theo Walcott dice addio a Londra. Dopo le visite mediche di oggi, l'esterno d'attacco è stato ufficializzato dall'Everton. Per il calciatore, contratto di tre anni e mezzo coi Toffees.

