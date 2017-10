L'Everton ha confermato tramite i propri profili social, la promozione momentanea a primo allenatore per David Unsworth, proveniente dall'U23 del club inglese. Il tecnico inizierà oggi a lavorare con la squadra al posto di Koeman e siederà per la prima volta in panchina domani sera durante la gara di Coppa di Lega.

Everton can confirm David Unsworth will take temporary charge of the Everton first team, commencing with tomorrow night's @Carabao_Cup tie. pic.twitter.com/vyiEXZDZvI

— Everton (@Everton) 24 ottobre 2017