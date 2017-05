UFFICIALE: Feyenoord, Kuyt lascia il calcio giocato. Sarà dirigente

Attraverso il profilo ufficiale del club, Dirk Kuyt ha annunciato il proprio ritiro dal calcio, pur rimanendo a disposizione del Feyenoord come dirigente. Dopo la tripletta nella gara conclusiva e il titolo d'Olanda conquistato, difficile immaginarsi un finale migliore per la sua carriera agonistica.

NEWS | Dirk Kuyt announces retirement from football. He will remain with Feyenoord in an off the pitch role.

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 17 maggio 2017