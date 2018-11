UFFICIALE: Floriana FC, l'italiano Guido Ugolotti è il nuovo allenatore

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Il Floriana Football Club, società calcistica maltese, ha annunciato tramite il prorio sito il nuovo allenatore: si tratta dell'italiano Guido Ugolotti (reduce dall'esperienza sulla panchina del Teramo in Serie C). Ugolotti - ex attaccante tra le altre di Roma, Avellino, Pisa e Arezzo - resterà alla guida del club fino al termine della stagione.