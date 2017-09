UFFICIALE: Helsingor, preso l'ex nerazzurro Olsen. Era svincolato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Centrocampista classe 1994, nel settore giovanile dell'Inter dal 2012 al 2015, Patrick Olsen è un nuovo giocatore dell'FC Helsingor. Dopo l'esperienza nerazzurra ha girovagato in Europa tra FK Haugesund in Norvegia, Lens in Francia, Grasshoppers in Svizzera e da oggi il mediano ventitreenne di Tarnby torna in patria.