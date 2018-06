UFFICIALE: Herta Berlino, preso l'attaccante Koepke

Fumata nera nella trattativa fra Torino e Santos per Lucas Verissimo. Il brasiliano, uno dei primi obiettivi per la difesa granata, secondo le ultime raccolte da TMW è infatti vicinissimo al passaggio all'Olympique Lione. Il club francese infatti ha deciso di mettere sul piatto i...

Palermo, Zamparini: "Bravo Stellone. In finale servirà anche la fortuna"

Pescara, contatti con Giammarioli per il ruolo di ds

Hellas Verona, accordo per la permanenza di Matos

Hellas, arriva Grosso in panchina: contratto biennale

Crotone, Stroppa atteso oggi in città per la firma

Venezia, in arrivo lo scozzese St Clair del Chelsea

Frosinone, verso la finale: non si allenano Paganini, Ariaudo e Brighenti

Ascoli, la Bricofer ufficializza l'offerta per l'acquisto del club

Hellas Verona, dal Bari in arrivo anche Tello. Via Juventus

Inzaghi: "Le nostre strade si separano. Non dimenticherò Venezia"

Venezia, Tacopina: "E' ora che Inzaghi faccia la sua carriera in A"

Foggia, Oddo in pole per il dopo Stroppa. Marino outsider

Bari, Giancapro inibito per 3 mesi. 20mila euro d'ammenda al club

Cerri saluta Perugia: "Mi sono sempre sentito come a casa"

Venezia, Inzaghi: "Due anni meravigliosi. Per sempre uno di voi"

Pres. Padova: "Un paio di trattative da chiudere in settimana"

Pescara, concorrenza all'Avellino per Tripaldelli del Sassuolo

Livorno, trattativa per Morosini del Piacenza

