UFFICIALE: Huddersfield, rinforzo in attacco. Preso Depoitre dal Porto

© foto di Federico De Luca

Rinforzo in attacco per l'Huddersfield neopromosso in Premier League. Arriva a titolo definitivo dal Porto Laurent Depoitre. Per il belga contratto biennale più opzione su un altro anno. 28 anni, la sua unica stagione in Portogallo è stata decisamente negativa. Appena sette i gettoni di presenza con un solo gol all'attivo.